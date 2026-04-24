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Francoforte: scambi negativi per Airbus

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti
Francoforte: scambi negativi per Airbus
Composto ribasso per il colosso aerospaziale, in flessione del 2,88% sui valori precedenti.
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