Francoforte: scambi negativi per Fuchs Petrol

(Teleborsa) - Sottotono la società petrolifera tedesca , che passa di mano con un calo del 3,14%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fuchs Petrol rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Fuchs Petrol è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 40,75 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 39,69. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 41,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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