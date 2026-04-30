Intesa, Messina: capaci di generare risultati solidi e sostenibili anche in scenario complesso

(Teleborsa) - "Il 2025 si è chiuso con i migliori risultati nella storia di Intesa Sanpaolo
. Abbiamo conseguito un utile netto pari a 9,3 miliardi di euro, con una redditività tra le più elevate nel panorama bancario europeo, pari al 18% di ROE e al 22% di ROTE. La crescita delle commissioni e dell'attività assicurativa ha raggiunto livelli record, confermando la solidità del nostro modello di business
". Lo ha detto il CEO
di Intesa Sanpaolo
, Carlo Messina
, in occasione dell'odierna assemblea degli azionisti
.
"Questi risultati derivano da un'elevata efficienza operativa
- ha aggiunto - Il Cost/Income è al 42% a fine 2025, tra i migliori in Europa. La qualità degli attivi è ai massimi livelli, con sofferenze quasi azzerate. La patrimonializzazione resta estremamente solida, con un CET1 ratio in crescita al 13,9%".
"La creazione e distribuzione di valore per gli azionisti si è confermata elevata e sostenibile, con 6,5 miliardi di euro di dividendi cash e un dividend yield elevato - ha spiegato il CEO - A questo si aggiungono riacquisti di azioni proprie per complessivi 4,3 miliardi di euro - di cui 2 miliardi realizzati nel 2025 e 2,3 miliardi previsti nel 2026 - a testimonianza della nostra forte capacità di generazione di capitale. Il livello di redditività raggiunto è sostenuto da fattori strutturali
, non da elementi di natura temporanea. Il nostro modello di business, fortemente diversificato e focalizzato sulle commissioni, supportato da significativi investimenti in tecnologia e dalla continua evoluzione della nostra piattaforma digitale - con isytech al centro della trasformazione - ci consente di mantenere una posizione di leadership e di essere tra le banche più resilienti in Europa. È questa la forza del nostro modello.
"Questi risultati pongono Intesa Sanpaolo in una posizione di forza per il nuovo Piano di Impresa 2026–2029, un Piano basato su tecnologia, commissioni e un'elevata qualità dell'attivo, che si fonda su leve già pienamente operative e non presenta rischi di esecuzione. Confermiamo la nostra capacità di conseguire un risultato netto per il 2026 di circa 10 miliardi di euro
. Anche in uno scenario internazionale complesso, il nostro modello conferma la capacità di generare risultati solidi e sostenibili. La nostra crescita continuerà a essere guidata da leve interne, sinergie e sviluppo organico, con un approccio rigoroso e selettivo nell'allocazione del capitale.
"Continueremo a operare con disciplina nella gestione dei costi
, attenzione alla qualità del credito e forte focus sulla crescita delle commissioni, facendo leva sulla nostra piattaforma tecnologica e sul modello di Wealth Management, Protection e Advisory, anche attraverso il contributo significativo della Divisione International Banks, a supporto di una crescente presenza internazionale - ha spiegato - Il Piano prevede inoltre un utile netto al 2029 superiore a 11,5 miliardi di euro e una distribuzione cumulata agli azionisti per il periodo 2025–2029 di circa 50 miliardi di euro, a conferma della nostra capacità di generare valore in modo sostenibile".
"Siamo una banca con una redditività sostenibile, un profilo di rischio tra i migliori del settore e un modello di business unico per diversificazione ed efficienza. Questi elementi ci consentono di confermare Intesa Sanpaolo tra le banche più solide, redditizie e resilienti in Europa
", ha concluso.