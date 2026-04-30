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Intesa, Messina: capaci di generare risultati solidi e sostenibili anche in scenario complesso

Banche, Finanza
Intesa, Messina: capaci di generare risultati solidi e sostenibili anche in scenario complesso
(Teleborsa) - "Il 2025 si è chiuso con i migliori risultati nella storia di Intesa Sanpaolo. Abbiamo conseguito un utile netto pari a 9,3 miliardi di euro, con una redditività tra le più elevate nel panorama bancario europeo, pari al 18% di ROE e al 22% di ROTE. La crescita delle commissioni e dell'attività assicurativa ha raggiunto livelli record, confermando la solidità del nostro modello di business". Lo ha detto il CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in occasione dell'odierna assemblea degli azionisti.

"Questi risultati derivano da un'elevata efficienza operativa - ha aggiunto - Il Cost/Income è al 42% a fine 2025, tra i migliori in Europa. La qualità degli attivi è ai massimi livelli, con sofferenze quasi azzerate. La patrimonializzazione resta estremamente solida, con un CET1 ratio in crescita al 13,9%".

"La creazione e distribuzione di valore per gli azionisti si è confermata elevata e sostenibile, con 6,5 miliardi di euro di dividendi cash e un dividend yield elevato - ha spiegato il CEO - A questo si aggiungono riacquisti di azioni proprie per complessivi 4,3 miliardi di euro - di cui 2 miliardi realizzati nel 2025 e 2,3 miliardi previsti nel 2026 - a testimonianza della nostra forte capacità di generazione di capitale. Il livello di redditività raggiunto è sostenuto da fattori strutturali, non da elementi di natura temporanea. Il nostro modello di business, fortemente diversificato e focalizzato sulle commissioni, supportato da significativi investimenti in tecnologia e dalla continua evoluzione della nostra piattaforma digitale - con isytech al centro della trasformazione - ci consente di mantenere una posizione di leadership e di essere tra le banche più resilienti in Europa. È questa la forza del nostro modello.

"Questi risultati pongono Intesa Sanpaolo in una posizione di forza per il nuovo Piano di Impresa 2026–2029, un Piano basato su tecnologia, commissioni e un'elevata qualità dell'attivo, che si fonda su leve già pienamente operative e non presenta rischi di esecuzione. Confermiamo la nostra capacità di conseguire un risultato netto per il 2026 di circa 10 miliardi di euro. Anche in uno scenario internazionale complesso, il nostro modello conferma la capacità di generare risultati solidi e sostenibili. La nostra crescita continuerà a essere guidata da leve interne, sinergie e sviluppo organico, con un approccio rigoroso e selettivo nell'allocazione del capitale.

"Continueremo a operare con disciplina nella gestione dei costi, attenzione alla qualità del credito e forte focus sulla crescita delle commissioni, facendo leva sulla nostra piattaforma tecnologica e sul modello di Wealth Management, Protection e Advisory, anche attraverso il contributo significativo della Divisione International Banks, a supporto di una crescente presenza internazionale - ha spiegato - Il Piano prevede inoltre un utile netto al 2029 superiore a 11,5 miliardi di euro e una distribuzione cumulata agli azionisti per il periodo 2025–2029 di circa 50 miliardi di euro, a conferma della nostra capacità di generare valore in modo sostenibile".

"Siamo una banca con una redditività sostenibile, un profilo di rischio tra i migliori del settore e un modello di business unico per diversificazione ed efficienza. Questi elementi ci consentono di confermare Intesa Sanpaolo tra le banche più solide, redditizie e resilienti in Europa", ha concluso.
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