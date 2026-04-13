Intesa Sanpaolo: 15 aprile presenta risultati ricerca "Collezionisti e valore dell’arte in Italia – 2026"

(Teleborsa) - A pochi giorni dall'apertura di miart, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che si svolgerà a Milano dal 17 al 19 aprile e che avrà Intesa Sanpaolo come main partner, mercoledì 15 aprile alle ore 12.00 verrà presentata con un evento online "Collezionisti e valore dell'arte in Italia – 2026", la quarta edizione della ricerca promossa da Intesa Sanpaolo Private Banking in collaborazione con la Direzione Arte, Cultura e Beni Storici e la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e pubblicata da Allemandi.



La nuova edizione consolida il percorso avviato nel 2020 e si conferma come osservatorio sul collezionismo e sul mercato dell'arte in Italia. La ricerca propone una lettura aggiornata delle dinamiche del settore e dei comportamenti dei collezionisti in un contesto globale sempre più articolato, segnato da trasformazioni economiche, fattori geopolitici e nuove sensibilità culturali, evidenziando il ruolo del collezionismo tra dimensione economica e valore culturale.



Accanto all'analisi di scenario, l'opera si articola in una serie di approfondimenti tematici dedicati ad alcune delle principali tendenze in atto. Tra questi, un focus sui settori emergenti dei collectibles – come auto e moto d'epoca, fashion e accessori vintage – e un'analisi del ruolo delle dimore storiche, considerate nella loro duplice funzione di strumenti di trasmissione delle collezioni e di presìdi identitari e culturali del territorio.



In continuità con le precedenti edizioni, la pubblicazione si inserisce nel più ampio impegno del Gruppo nel promuovere una maggiore consapevolezza del valore dell'arte come patrimonio da preservare e trasmettere nel tempo.



Con questa quarta edizione, pubblicata da Allemandi, Intesa Sanpaolo conferma il proprio ruolo nella produzione di contenuti di analisi e ricerca, contribuendo al dibattito sul collezionismo e sul valore dell'arte nella società contemporanea.

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