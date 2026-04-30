Intesa, Gros-Pietro: capitalizzazione ai vertici della classifica delle banche della zona euro

(Teleborsa) - "Gli ottimi risultati conseguiti da Intesa Sanpaolo nel 2025 sono frutto di una pianificazione attenta e lungimirante e dell’impegno delle 90 mila persone
del Gruppo. Tali due fattori ci hanno consentito di primeggiare tra gli intermediari creditizi, come testimonia l’aumento cospicuo delle erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese italiane e la relazione di fiducia costruita negli anni con famiglie e imprese, rafforzata attraverso la tecnologia". Lo ha detto il presidente
di Intesa Sanpaolo
, Gian Maria Gros-Pietro
, in occasione dell'odierna assemblea degli azionisti
.
"Il Gruppo è stato infatti tra i primi istituti in Europa a dotarsi degli strumenti più innovativi
disponibili declinandoli nel proprio modello di business - ha aggiunto - L’innovazione tecnologica è associata alle persone con il duplice obiettivo di offrire ai clienti servizi sempre migliori e semplificare i processi".
"Il 2025 ha segnato un progresso rilevante della capitalizzazione degli istituti di credito sulle Borse dell’Eurozona, anche sul mercato italiano, confermando la fiducia degli investitori nella solidità e redditività del sistema bancario del Paese - ha sottolineato Gros-Pietro - La capitalizzazione
di mercato di Intesa Sanpaolo, cresciuta di circa il 50%, ha superato i 100 miliardi di euro, ai vertici
della classifica delle banche della zona Euro".