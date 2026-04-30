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Intesa, Gros-Pietro: capitalizzazione ai vertici della classifica delle banche della zona euro

Banche, Finanza
Intesa, Gros-Pietro: capitalizzazione ai vertici della classifica delle banche della zona euro
(Teleborsa) - "Gli ottimi risultati conseguiti da Intesa Sanpaolo nel 2025 sono frutto di una pianificazione attenta e lungimirante e dell’impegno delle 90 mila persone del Gruppo. Tali due fattori ci hanno consentito di primeggiare tra gli intermediari creditizi, come testimonia l’aumento cospicuo delle erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese italiane e la relazione di fiducia costruita negli anni con famiglie e imprese, rafforzata attraverso la tecnologia". Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, in occasione dell'odierna assemblea degli azionisti.

"Il Gruppo è stato infatti tra i primi istituti in Europa a dotarsi degli strumenti più innovativi disponibili declinandoli nel proprio modello di business - ha aggiunto - L’innovazione tecnologica è associata alle persone con il duplice obiettivo di offrire ai clienti servizi sempre migliori e semplificare i processi".

"Il 2025 ha segnato un progresso rilevante della capitalizzazione degli istituti di credito sulle Borse dell’Eurozona, anche sul mercato italiano, confermando la fiducia degli investitori nella solidità e redditività del sistema bancario del Paese - ha sottolineato Gros-Pietro - La capitalizzazione di mercato di Intesa Sanpaolo, cresciuta di circa il 50%, ha superato i 100 miliardi di euro, ai vertici della classifica delle banche della zona Euro".
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