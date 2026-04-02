Piazza Affari: scambi negativi per Intesa Sanpaolo
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso creditizio, con una flessione del 2,36%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Intesa Sanpaolo rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 5,275 Euro. Supporto a 5,25. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 5,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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