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Piazza Affari: positiva la giornata per Intesa Sanpaolo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per Intesa Sanpaolo
(Teleborsa) - Avanza il colosso creditizio, che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Intesa Sanpaolo rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 5,477 Euro. Supporto a 5,363. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 5,591.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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