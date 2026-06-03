Madrid: positiva la giornata per Repsol

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,20%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all' utility spagnola rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Repsol mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 23,41 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 22,87. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 23,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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