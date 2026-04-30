Madrid: positiva la giornata per Repsol

(Teleborsa) - Balza in avanti la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend dell' utility spagnola evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Repsol rispetto all'indice.





Le tendenza di medio periodo di Repsol si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 22,63 Euro. Supporto stimato a 22,15. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 23,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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