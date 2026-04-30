New York: Fair Isaac scende verso 954 USD

(Teleborsa) - In forte ribasso l' azienda di analisi applicata , che mostra un -6,38%.



Il movimento di Fair Isaac , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' S&P-500 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro di medio periodo di Fair Isaac ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1.013 Dollari USA. Primo supporto individuato a 954. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1.072.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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