New York: giornata negativa in Borsa per Microsoft

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il colosso informatico americano , che esibisce una perdita secca del 4,49% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Microsoft rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società informatica di Redmond rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 411,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 402,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 420,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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