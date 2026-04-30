New York: Parker Hannifin in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società attiva nelle tecnologie e nei sistemi di movimentazione e controllo , che esibisce una perdita secca del 5,95% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Parker Hannifin rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 915,4 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 873,4. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 855,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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