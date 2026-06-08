AGCM chiude istruttoria su Meta AI: sarà antitrust Ue a decidere su abuso di posizione dominante

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso il procedimento nei confronti di Meta Platforms , Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp Ireland Limited e Facebook Italy avviato nel luglio 2025 per accertare una presunta violazione delle norme relative allo sfruttamento abusivo di posizione dominante di Meta AI nell'app WhatsApp e alle nuove condizioni contrattuali che vietano a terzi di fornire servizi di chatbot o assistenti AI agli utenti della piattaforma.



La chiusura non deriva da un proscioglimento nel merito, ma da una questione di competenza. Il 15 aprile 2026 la Commissione europea ha infatti esteso al territorio italiano un procedimento riguardante l'esclusione dei concorrenti AI da WhatsApp. In base al Regolamento CE l'avvio di un procedimento da parte della Commissione priva le autorità nazionali della competenza ad applicare gli articoli 101 e 102 TFUE sulle stesse condotte.



Per tali ragioni l'AGCM ha ritenuto che, venuta meno la propria competenza a applicare il diritto antitrust europeo sulle condotte oggetto di intervento della Commissione, siano contestualmente venuti meno i motivi di intervento nel procedimento nazionale. Il fascicolo rimane quindi aperto a Bruxelles, dove il procedimento sui presunti abusi di posizione dominante di Meta nel mercato degli assistenti AI prosegue.

Condividi

```