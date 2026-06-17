New York: scambi negativi per Meta Platforms

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda che gestisce Facebook , che presenta una flessione del 3,19% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Meta Platforms rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le tendenza di medio periodo di Meta Platforms si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 590,1 USD. Supporto stimato a 575,8. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 604,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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