Milano 12:58
47.745 -0,11%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 12:58
10.327 +1,12%
Francoforte 12:58
24.055 +0,42%

Parigi: BNP Paribas in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: BNP Paribas in forte calo
Ribasso per la banca francese, che tratta in perdita del 4,15% sui valori precedenti.
Condividi
```