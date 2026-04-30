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/ Parigi: BNP Paribas in forte calo
Parigi: BNP Paribas in forte calo
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In breve
30 aprile 2026 - 13.00
Ribasso per la
banca francese
, che tratta in perdita del 4,15% sui valori precedenti.
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