FILA, proventi lordi per 85,3 milioni di euro da cessione del 7% di DOMS via ABB

(Teleborsa) - FILA , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, ha completato con successo il collocamento mediante accelerated bookbuilding (ABB) di azioni della società indiana DOMS. L’azionista venditore ha collocato 4.248.184 azioni, pari al 7,00% del capitale sociale, ad un prezzo pari a INR 2.200,34 per azione, corrispondente a circa 20,07 euro per azione (rispetto a un valore unitario di carico iscritto nel bilancio consolidato di FILA al 31 dicembre 2025, pari a circa 9,03 euro per azione, corrispondente a INR 953,80 per azione).



I proventi lordi del collocamento ammontano a circa INR 934,74 crore (corrispondenti a circa 85,26 milioni di euro). I proventi netti saranno destinati principalmente all’ulteriore ottimizzazione della struttura patrimoniale, alla riduzione dell’indebitamento e al soddisfacimento delle priorità degli azionisti, nonché al perseguimento degli obiettivi strategici di FILA, comprese potenziali future operazioni di M&A.



FILA ridurrà la propria partecipazione a circa il 19% del capitale sociale della società, ma continuerà a rappresentare un partner industriale chiave.



BNP Paribas e J.P. Morgan hanno agito in qualità di Joint Bookrunner in relazione al collocamento.

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