Parigi: positiva la giornata per BNP Paribas
(Teleborsa) - Scambia in profit la banca francese, che lievita dell'1,85%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BNP Paribas evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'Istituto d'oltralpe rispetto all'indice.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 95,55 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 93,61. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 92,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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