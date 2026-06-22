BNP Paribas Cardif sale al 70% in BCC Vita ed estende partnership con BCC Iccrea in Italia per segmento vita fino al 2039

(Teleborsa) - BNP Paribas Cardif, Compagnia assicurativa del Gruppo BNP Paribas, e il Gruppo BCC Iccrea, il maggiore Gruppo bancario cooperativo italiano con 111 Banche di Credito Cooperativo, hanno annunciato oggi che BNP Paribas Cardif ha acquisito una quota aggiuntiva del 19% nella compagnia assicurativa vita BCC Vita, portando la sua quota complessiva al 70%. La transazione rientra nell'ambito degli accordi firmati nel 2023 e segna l'evoluzione naturale di una partnership che ha già dimostrato solide basi e importanti risultati.



Dopo l'acquisizione del 51% di BCC Vita da parte di BNP Paribas Cardif, - si legge in una nota - i due partner hanno costruito congiuntamente un modello di bancassurance efficace e distintivo, progettato per soddisfare le esigenze assicurative in evoluzione dei clienti. L'acquisizione aggiuntiva del 19% riflette una visione condivisa a lungo termine e una fiducia reciproca consolidata nel tempo.



Attraverso questa transazione, BNP Paribas Cardif rafforza il suo impegno verso il mercato assicurativo italiano e la bancassurance. Conferma, inoltre, il ruolo di BCC Vita come veicolo strategico per lo sviluppo del business nel segmento vita, grazie alla forza della rete distributiva del Gruppo BCC Iccrea e alla collaborazione quotidiana per ampliare l'offerta dei prodotti e migliorare l'esperienza del cliente in un mercato in evoluzione.

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