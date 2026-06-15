Parigi: scambi in positivo per BNP Paribas
(Teleborsa) - Avanza la banca francese, che guadagna bene, con una variazione dell'1,95%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BNP Paribas evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'Istituto d'oltralpe rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di BNP Paribas sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 99,15 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 98,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 100,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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