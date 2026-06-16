FILA avvia ABB sul 7% del capitale dell'indiana DOMS: non scenderà sotto il 19%

(Teleborsa) - FILA , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, ha avviato il collocamento di massime 4.248.184 azioni ordinarie della società indiana DOMS, pari complessivamente fino a circa il 7% del capitale sociale. Il collocamento sarà effettuato mediante un processo di accelerated bookbuilding (ABB) sul mercato, che avrà inizio immediatamente.



FILA intende utilizzare i proventi netti derivanti dal collocamento per ottimizzare ulteriormente la propria struttura patrimoniale, ridurre l’indebitamento e soddisfare le priorità degli azionisti, nonché per perseguire gli obiettivi strategici, comprese potenziali future operazioni di M&A. Al completamento del collocamento, FILA - che oggi detiene circa il 26% del capitale - ridurrà la propria partecipazione fino a una percentuale non inferiore al 19%. La società continua, e continuerà, a rappresentare un partner industriale chiave per FILA.



BNP Paribas e J.P. Morgan sono stati incaricati di agire come Joint Bookrunner in relazione al collocamento.

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