Parigi: brillante l'andamento di Veolia Environnement

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di servizi francese , che tratta in utile del 2,56% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Veolia Environnement evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' utility francese rispetto all'indice.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 36,04 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 35,01. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 34,33 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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