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Parigi: andamento rialzista per Airbus

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti
Parigi: andamento rialzista per Airbus
Scambia in profit il colosso aerospaziale, che lievita del 2,79%.
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