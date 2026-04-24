Lavazza, finanziamento Sustainability-Linked da 900 milioni di euro con pool di banche

(Teleborsa) - Un pool di banche formato da BofA , BNL BNP Paribas, Crédit Agricole , Intesa Sanpaolo , Mediobanca e Rabobank - che hanno agito in qualità di Finanziatori e congiuntamente a BNP Paribas, anche in qualità di Mandated Lead Arrangers - ha sottoscritto un contratto di finanziamento con il Gruppo Lavazza, fra le aziende leader a livello globale nel mercato del caffè.



L'importo complessivo di 900 milioni di euro è articolato in una linea di credito Term Loan e una linea di credito Revolving, entrambe con durata di 5 anni, ed è finalizzato a generiche esigenze del Gruppo. Il finanziamento è legato a specifici obiettivi ESG (Environmental, Social and Governance), con la previsione di un meccanismo premiante collegato al raggiungimento di determinati parametri di sostenibilità.



Nell'ambito dell'operazione, hanno agito in qualità di Sustainability Coordinator, BNP Paribas e Intesa Sanpaolo - che ha svolto anche il

ruolo di Agent.

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