Milano 10:34
47.567 -0,48%
Nasdaq 29-apr
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Dow Jones 29-apr
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Londra 10:34
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Francoforte 10:34
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Parigi: vendite diffuse su Credit Agricole

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: vendite diffuse su Credit Agricole
Pressione sulla banca francese, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,86%.
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