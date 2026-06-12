Parigi: andamento sostenuto per Credit Agricole

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca francese , in guadagno del 3,05% sui valori precedenti.



Se si analizza l'andamento del titolo con il CAC40 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Il quadro tecnico di Credit Agricole suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,55 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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