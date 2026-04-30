Piazza Affari: movimento negativo per Amplifon

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società leader nelle soluzioni uditive , in flessione dell'1,85% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Amplifon è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della big degli apparecchi acustici . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Amplifon evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 9,33 Euro. Primo supporto a 9,19. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 9,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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