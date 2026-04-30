Piazza Affari: movimento negativo per Amplifon
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società leader nelle soluzioni uditive, in flessione dell'1,85% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Amplifon è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della big degli apparecchi acustici. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Amplifon evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 9,33 Euro. Primo supporto a 9,19. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 9,12.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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