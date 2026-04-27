Insurtech Day 2026 il 2 e 3 luglio a Milano: focus su ecosistemi, rischio e longevità

L'evento organizzato da Italian Insurtech Association riunirà operatori del settore. Il 33% degli investimenti insurtech destinato agli ecosistemi, per circa 300 milioni di euro.

(Teleborsa) - Si terrà il 2 e 3 luglio presso Le Village by CA Milano, in Corso di Porta Romana 61, l'Insurtech Day 2026, l'appuntamento dedicato all'industria assicurativa organizzato da Italian Insurtech Association (IIA). L'evento riunirà operatori assicurativi, player tecnologici, istituzioni e nuovi attori dell'ecosistema per analizzare l'evoluzione del settore verso modelli integrati che combinano protezione, prevenzione e servizi.



Secondo le analisi dell'associazione, circa il 33% degli investimenti insurtech è oggi destinato allo sviluppo di ecosistemi, per un valore stimato di 300 milioni di euro. IIA conta attualmente 10 soci senior e 206 aziende associate, tra compagnie assicurative, intermediari, realtà tecnologiche e operatori di settori contigui.



L'edizione 2026 si articolerà in due giornate tematiche. La prima, intitolata "Protecting Risk in a Connected World", sarà dedicata all'evoluzione dell'assicurazione in ecosistemi di protezione integrati nei quattro ambiti chiave individuati da IIA: casa, mobilità, salute e PMI. Tra i temi affrontati figurano underwriting predittivo, pricing dinamico ed embedded insurance, in un contesto segnato da eventi climatici estremi e rischi sistemici crescenti.



La seconda giornata, "From Insurance to Health & Wealth Partner", sarà incentrata sugli ecosistemi di salute, vita e longevità, con approfondimenti sull'impatto dell'invecchiamento della popolazione e dei costi sanitari, e sul ruolo di tecnologie come intelligenza artificiale, wearable e piattaforme digitali nei modelli di prevenzione e monitoraggio.



"Il cambiamento più rilevante per l'industria assicurativa riguarda il passaggio da una logica di prodotto a una logica di relazione continua", ha dichiarato Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di IIA, sottolineando che il mercato salute "vale appena il 10-15% di quello che potrà essere nei prossimi anni".



"La costante crescita del numero di associati dimostra come l'insurtech stia diventando un punto di convergenza tra mondi diversi", ha aggiunto Liliana Troaca, Segretario Generale dell'associazione.



Nel corso dell'evento saranno presentate alcune ricerche promosse da IIA sugli ecosistemi casa, commercial lines, vita, salute e longevità, e verranno assegnati gli Insurtech Awards, riconoscimenti dedicati alle realtà che si distinguono per l'adozione di soluzioni innovative nei principali ambiti di trasformazione del mercato.

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