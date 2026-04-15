Plenitude lancia “Dark Mode Ads”: pubblicità digitale più sostenibile e fino al 74% meno energivora

(Teleborsa) - "Dark Mode Ads" è il nuovo progetto di comunicazione di Plenitude pensato per ridurre l’energia consumata dagli annunci digitali nei propri negozi in Italia e nelle proprie campagne pubblicitarie anche in Spagna e in Francia. Da oggi, infatti, Plenitude convertirà in modalità dark tutte le creatività su schermi LED, ottenendo un risparmio energetico fino al 74% rispetto alla proiezione tradizionale delle stesse immagini.



Gli schermi LED, nelle vetrine e nelle affissioni digitali, illuminano le città giorno e notte per catturare l’attenzione dei passanti. Un impatto visivo forte, che però richiede energia. Plenitude ha scelto di mettere in discussione questo paradigma, dimostrando che la dark mode permette di mantenere alta la visibilità degli schermi riducendone allo stesso tempo i consumi.



Il cambiamento parte proprio dai colori. Quelli più scuri, infatti, consumano meno, perché ogni pixel necessita di meno energia per riprodurli. Lo conferma anche lo studio condotto da Certimac, istituto di ricerca indipendente incaricato da Plenitude: la tonalità cromatica influisce direttamente sull’energia richiesta dagli schermi LED.



Nell’ambito di questa iniziativa, ideata in collaborazione con l’agenzia creativa LePub, Plenitude convertirà in modalità dark gli schermi LED presenti sulle vetrine dei propri negozi e i propri spazi pubblicitari Digital Out of Home (DOOH), invitando anche altri brand, inserzionisti e operatori del settore pubblicitario ad aderire al progetto.



A tal fine, è a disposizione di tutti una piattaforma tecnologica sviluppata da LePub, che converte automaticamente le creatività in dark mode preservandone l’efficacia visiva.



La prima dimostrazione pubblica è avvenuta nella luminosissima Plaza Callao di Madrid, uno dei luoghi più rappresentativi della comunicazione digitale europea e in contemporanea anche a Roma in zona Castel Sant’Angelo-Lungotevere Prati e a Parigi nell’area pedonale della Défense, città iconiche di Paesi in cui Plenitude è presente anche con le proprie attività retail.







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