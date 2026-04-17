Plenitude e Zurich rinnovano l’accordo e lanciano la polizza parametrica “Zurich Meteo Protetto”

(Teleborsa) - Prosegue e si rafforza la collaborazione tra Plenitude e Zurich, avviata nel 2019, con una nuova partnership pluriennale che si arricchisce di una nuova soluzione assicurativa. Zurich Meteo Protetto è la nuova polizza parametrica con durata biennale rivolta ai nuovi clienti luce e gas di Plenitude che prevede l’emissione di un indennizzo automatico, fino a 145 euro/anno, in caso di una variazione significativa delle temperature rispetto alle medie storiche registrate nella località in cui sono attivi i servizi di fornitura energetica.



La misurazione sarà effettuata da Exante, partner tecnologico di Zurich, che analizzerà e certificherà i dati meteorologici per verificare il superamento dei parametri predefiniti. Il cliente potrà monitorare le misurazioni ed il diritto all’indennizzo attraverso un portale dedicato.



Vincenzo Viganò, Direttore Retail Italian Market di Plenitude, ha dichiarato: "Siamo lieti di proseguire e ampliare la nostra partnership con Zurich, che ci ha permesso in questi anni di offrire servizi innovativi che aiutino nella migliore gestione dell’energia. La polizza Zurich Meteo Protetto va ad arricchire il nostro portafoglio con l’obiettivo di mettere a disposizione dei nostri clienti una gamma di soluzioni sempre più completa".



Michele Colio, Head of Distribution, Marketing and Customer ha dichiarato: "Il rinnovo della partnership con Plenitude conferma una collaborazione strategica orientata a offrire soluzioni concrete a supporto delle famiglie. Con Zurich Meteo Protetto rafforziamo il nostro impegno nel promuovere la resilienza economica attraverso una protezione semplice e trasparente che contribuisce a una maggiore stabilità delle spese energetiche in un contesto climatico ed economico in continua evoluzione".



Nel quadro del nuovo accordo, le due Società proseguiranno nello sviluppo di soluzioni semplici, trasparenti e accessibili pensate per i clienti Plenitude, per rispondere in modo sempre più efficace alle loro esigenze.



La rinnovata collaborazione conferma la solidità di una partnership strategica orientata allo sviluppo di un portafoglio di soluzioni assicurative innovative e integrate, a supporto dell’evoluzione dell’offerta di prodotti e servizi energetici di Plenitude.

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