Plenitude (Eni) inaugura il nuovo Store di Torino

(Teleborsa) - Il 14 aprile, aprirà le porte al pubblico il nuovo Plenitude Store di Torino, situato in Corso Umbria 14/E. Il negozio nasce con l'obiettivo di offrire al territorio uno spazio dedicato anche alla consulenza e ideato per supportare il cliente nella scelta dei servizi offerti da Plenitude.



L'apertura del nuovo store di Torino si inserisce nel percorso di crescita di Plenitude, costantemente impegnata nello sviluppo di soluzioni energetiche a 360 gradi e nel rafforzamento della propria presenza sul territorio. La società, controllata da Eni , è presente in oltre 15 paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 5,8 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti e un'ampia rete di 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici.



All'interno del nuovo store di Torino, i visitatori potranno rivolgersi a un team che li accompagnerà alla scoperta non solo di tutte le offerte di fornitura di energia, ma anche delle diverse soluzioni dell'ecosistema Plenitude disponibili: impianti fotovoltaici, sistemi per la ricarica domestica dei veicoli elettrici, climatizzatori e caldaie, interventi di assistenza e manutenzione collegati, fino alle polizze assicurative per danni alle abitazioni, persone e cose. Inoltre, i clienti avranno la possibilità di rivolgersi a consulenti dedicati per un check up gratuito della bolletta. Sarà inoltre possibile ricevere tutte le informazioni relative a Plenitude Fibra, la connessione internet ultraveloce lanciata dalla società, e sulle opportunità legate all'efficienza energetica per abitazioni private, condomini e attività produttive, così come le coperture assicurative dedicate ai prodotti installati.





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