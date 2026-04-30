Milano 10:37
47.519 -0,58%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
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Londra 10:37
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Francoforte 10:37
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Vendite dettaglio Germania (YoY) in marzo

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Vendite dettaglio Germania (YoY) in marzo
Germania, Vendite dettaglio in marzo su base annuale (YoY) -2%, in calo rispetto al precedente +0,9% (la previsione era +0,5%).
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