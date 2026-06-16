Milano 15:43
52.342 +0,98%
Nasdaq 15:43
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Dow Jones 15:43
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Londra 15:43
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Francoforte 15:43
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Cina, Vendite dettaglio (YoY) in maggio

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Cina, Vendite dettaglio (YoY) in maggio
Cina, Vendite dettaglio in maggio su base annuale (YoY) -0,6%, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era 0%).

(Foto: Marco Lachmann)
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