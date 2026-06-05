Milano 11:46
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Dow Jones 4-giu
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Vendite dettaglio Italia (YoY) in aprile

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Vendite dettaglio Italia (YoY) in aprile
Italia, Vendite dettaglio in aprile su base annuale (YoY) +1,6%, in calo rispetto al precedente +3,8%.
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