Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

Giappone, Vendite dettaglio (YoY) in maggio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Vendite dettaglio (YoY) in maggio
Giappone, Vendite dettaglio in maggio su base annuale (YoY) +5,3%, in aumento rispetto al precedente +2,8% (la previsione era +3,1%).

(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
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