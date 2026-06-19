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Regno Unito, Vendite dettaglio (YoY) in maggio
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19 giugno 2026 - 09.00
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Vendite dettaglio in maggio su base annuale (YoY) +3,2%
, in aumento rispetto al precedente +0,1% (la previsione era +1,9%).
(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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