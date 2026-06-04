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Unione Europea, Vendite dettaglio (YoY) in aprile

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Unione Europea, Vendite dettaglio (YoY) in aprile
Unione Europea, Vendite dettaglio in aprile su base annuale (YoY) +1%, in calo rispetto al precedente +2,1% (la previsione era +0,3%).

(Foto: © senoldo/123RF)
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