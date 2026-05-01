Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
27.452 0,00%
Dow Jones 30-apr
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Londra 10:44
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Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 30/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 30/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile

Chiusura negativa per il Franco rosso crociato contro USD, con un ribasso dell'1,24%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Franco svizzero contro Dollaro USA, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,7779. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,7877 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,7747.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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