Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
27.452 0,00%
Dow Jones 30-apr
49.652 +1,62%
Londra 10:46
10.317 -0,60%
Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 30/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 30/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile

Effervescente l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,93%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 30.783, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 30.203,8. L'equilibrata forza rialzista dell'indice MDAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 31.362,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```