Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 30/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile
Appiattita la performance dell'indice nipponico, che porta a casa un trascurabile -0,02%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 60.067. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 59.196. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 58.822, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)