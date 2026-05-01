Analisi Tecnica: USD/CAD del 30/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile
Ribasso composto e controllato per il cross USD contro "Loonie", che archivia la sessione in flessione dello 0,71% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,3555, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,3652. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,3522.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)