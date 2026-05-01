Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
27.452 0,00%
Dow Jones 30-apr
49.652 +1,62%
Londra 10:46
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Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 30/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 30/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile

Ribasso composto e controllato per il cross USD contro "Loonie", che archivia la sessione in flessione dello 0,71% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,3555, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,3652. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,3522.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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