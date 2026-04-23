Analisi Tecnica: USD/CAD del 22/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 aprile
Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un controllato +0,06%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,3648, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,3696. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,3625.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)