Milano 9:34
47.724 -0,13%
Nasdaq 22-apr
26.937 0,00%
Dow Jones 22-apr
49.490 +0,69%
Londra 9:34
10.430 -0,44%
24.118 -0,32%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 22/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 22/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 aprile

Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un controllato +0,06%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,3648, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,3696. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,3625.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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