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Analisi Tecnica: USD/CAD del 14/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 14/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross USD contro "Loonie", che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,3738 con tetto rappresentato dall'area 1,3832. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,3706.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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