Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD dell'1/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD dell'1/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile

Lieve ribasso per il cross USD contro "Loonie", che chiude in flessione dello 0,22%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1,3922. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 1,3836. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 1,3795.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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