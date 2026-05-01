Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
27.452 0,00%
Dow Jones 30-apr
49.652 +1,62%
Londra 10:47
10.315 -0,62%
Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

Borsa: Londra, apertura -0,47%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,47%
Indice FTSE-100 -0,47% a quota 10.329,79 dopo l'apertura.
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