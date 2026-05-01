Clorox, quotazioni in calo a New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato la multinazionale che commercializza beni di consumo, che soffre con un calo dell'8,20%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Clorox, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Clorox suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 86,55 USD con tetto rappresentato dall'area 90,76. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 84,56.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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