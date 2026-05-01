Clorox, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la multinazionale che commercializza beni di consumo , che soffre con un calo dell'8,20%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Clorox , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Clorox suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 86,55 USD con tetto rappresentato dall'area 90,76. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 84,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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