Londra: in calo Antofagasta

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia mineraria , con una flessione dell'1,87%.



La tendenza ad una settimana di Antofagasta è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo dell' azienda sudamericana estrattrice di rame evidenzia un declino dei corsi verso area 34,59 sterline con prima area di resistenza vista a 35,22. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 34,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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