Londra: movimento negativo per Antofagasta

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia mineraria , con un ribasso del 3,36%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Antofagasta evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda sudamericana estrattrice di rame rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Antofagasta è in rafforzamento con area di resistenza vista a 42,34 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,98. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 43,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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