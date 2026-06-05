Londra: calo per Antofagasta

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia mineraria , con un ribasso dell'1,83%.



Il movimento di Antofagasta , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell' azienda sudamericana estrattrice di rame . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 42,14 sterline. Primo supporto visto a 40,76. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 40,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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