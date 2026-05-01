Londra: netto calo registrato da Endeavour Mining
(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,83%.
Lo scenario su base settimanale di Endeavour Mining rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo di Endeavour Mining ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 42,82 sterline. Supporto a 42,27. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 43,37.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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