Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
27.452 0,00%
Dow Jones 30-apr
49.652 +1,62%
Londra 13:45
10.322 -0,55%
Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

Londra: si concentrano le vendite su Severn Trent

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Severn Trent
Retrocede la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue, con un ribasso del 3,33%.
Condividi
```