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/ Londra: si concentrano le vendite su Severn Trent
Londra: si concentrano le vendite su Severn Trent
Migliori e peggiori
,
In breve
01 maggio 2026 - 13.00
Retrocede la
società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue
, con un ribasso del 3,33%.
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